Открытость и безопасность станут приоритетом "Единой России" на праймериз

Как считают в партии, предварительные выборы позволят добиться максимальной открытости. Как отметил во время встречи с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, данная процедура даст возможность по-настоящему выявить приоритеты и предпочтения. «Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — считает он.
Как пишет nashgorod.ru, по мнению Турчака, благодаря предварительному голосованию удастся отобрать самых сильных кандидатов. Такой же позиции придерживаются и в региональных отделениях партии. «Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — отметил он.
Регистрировать кандидатов будут с середины марта до конца апреля. А само голосование состоится с 24 по 30 мая в дистанционном формате. Проживающим в удаленных уголках страны, где могут быть проблемы со связью, предоставят возможность проголосовать офлайн.
Турчак пообещал, что выборы пройдут прозрачно, а процесс голосования станет полностью безопасным. Перед тем как проголосовать удаленно, люди должны будут подтвердить свою личность через портал госуслуг.
По словам Турчака, «Единая Россия» поставила задачу определить кандидатов, полностью готовых конкурировать на политическом поле. Именно победители предварительного голосования смогут претендовать на места в российском парламенте.
По информации сайта ER.ru, согласно предварительным данным, есть вероятность, что состав кандидатов может обновиться наполовину.
«Сегодня дан старт предварительному голосованию. Эта процедура, которая пройдет конкурентно и максимально открыто, позволит партии мобилизовать кандидатов, и новых в том числе, перед предстоящими выборами.
Напомню, что «Единая Россия» одной из первых внедрила практику предварительного голосования. Такая процедура не только повышает открытость, но и позволяет вовлечь большее число новосибирцев и жителей области в избирательный процесс», - прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.