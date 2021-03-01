Открытость и безопасность станут приоритетом "Единой России" на праймериз

Как считают в партии, предварительные выборы позволят добиться максимальной открытости. Как отметил во время встречи с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, данная процедура даст возможность по-настоящему выявить приоритеты и предпочтения. «Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — считает он.