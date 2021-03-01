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В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 25 детей

1 марта 2021, 14:03
Взрослых пациентов с подозрением на инфекцию или с подтвержденным диагнозом в больницах региона находится 1987 человек.

В Новосибирской области по данным на 1 марта госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 251, а в больницах области - 736.

На сегодняшний день в регионе выявлено 35 860 случаев covid-19, в том числе у 2 025 детей. 32 885 пациентов выздоровели, то есть за сутки их стало на 61 больше.

За время пандемии в Новосибирской области сделано 1 301 664 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 250 жителей региона, а 101 106 человек с него уже сняты.

По-прежнему сложной остается ситуация с ОРВИ. Из-за симптомов к медикам за сутки поступило 1 168 обращений от пациентов.

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