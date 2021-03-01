Ветерана труда в Новосибирске оскорбило награждение медицинских работников

Ветерана труда из Новосибирска оскорбило и унизило поздравление для медицинских работников. 73-летняя Тамара Головкина 55 лет проработала процедурной медсестрой, за что получила почетную грамоту и одну хризантему.
В администрации Ленинского района прошла церемония награждения бывших сотрудников поликлиники № 18, приуроченная к юбилею учреждения. На ней присутствовала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.
- Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике № 14. И вот, кроме этой картоночки — благодарности — да хризантемки, мне ничего не вручили. Уж не знаю, почему так. Мне ничего уже не надо, просто обидно, что такая благодарность, — рассказала изданию НГС Тамара Головкина.
Пенсионерка уволилась на прошлой неделе - в силу возраста стало тяжело справляться с возросшей нагрузкой. Семья ожидала, что женщине дадут слово на церемонии или хотя бы подарят букет роз, но вместо этого - позор и унижение человеку, который не получил ни одной жалобы за время работы в поликлинике и хорошо справлялся со своими обязанностями.