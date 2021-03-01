Ветерана труда в Новосибирске оскорбило награждение медицинских работников

- Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике № 14. И вот, кроме этой картоночки — благодарности — да хризантемки, мне ничего не вручили. Уж не знаю, почему так. Мне ничего уже не надо, просто обидно, что такая благодарность, — рассказала изданию НГС Тамара Головкина.