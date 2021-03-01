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Юрист пойдет по суд за махинации с муниципальной землей в Новосибирске

1 марта 2021, 14:26
Обвиняемая не признается в мошенничестве.

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении новосибирского юриста за мошенничество с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Ксению Кушнировскую, на счету обвиняемой четыре сделки по оформлению в собственность самовольно занятых участков земли. По данным следствия, юрист передала поддельные копии решения исполкома Заельцевского райсовета от 1963 года о выделении земли под индивидуальное строительство. В результате мошенничества муниципалитет потерял 8,5 млн рублей.

Ей выдана подписка о невыезде.

#Новости#Происшествия
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