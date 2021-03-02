Агентство инвестиционного развития Новосибирской области привлекло 12 млрд рублей

Несколько компаний приступили в прошлом году к осуществлению своих проектов на территории Промышленно-логистического парка. К настоящему времени там работают уже 25 инвесторов, которые вложили в общей сложности 41 миллиард, из которых 3 миллиарда за прошлый год.