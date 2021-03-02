Агентство инвестиционного развития Новосибирской области привлекло 12 млрд рублей

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов рассказал о результатах работы компании. За прошедший год АИР привлекло в экономику региона более 12 миллиардов рублей инвестиций.
- Крупнейшим инвестиционным проектом, анонсированным в прошлом году, стал проект по строительству фабрики по производству кормов для животных компании Nestle. Плановый объем инвестиций составит более 10 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – 300, - рассказал Зырянов.
Новых инвесторов удалось привлечь также на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво» и «Горный». Общий объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.
Несколько компаний приступили в прошлом году к осуществлению своих проектов на территории Промышленно-логистического парка. К настоящему времени там работают уже 25 инвесторов, которые вложили в общей сложности 41 миллиард, из которых 3 миллиарда за прошлый год.