atas.info
ГлавноеВсе новости

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области привлекло 12 млрд рублей

2 марта 2021, 19:20
Крупнейшим проектом стало строительство фабрики по производству кормов для животных компании Nestle.

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов рассказал о результатах работы компании. За прошедший год АИР привлекло в экономику региона более 12 миллиардов рублей инвестиций.

- Крупнейшим инвестиционным проектом, анонсированным в прошлом году, стал проект по строительству фабрики по производству кормов для животных компании Nestle. Плановый объем инвестиций составит более 10 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – 300, - рассказал Зырянов.

Новых инвесторов удалось привлечь также на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво» и «Горный». Общий объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

Несколько компаний приступили в прошлом году к осуществлению своих проектов на территории Промышленно-логистического парка. К настоящему времени там работают уже 25 инвесторов, которые вложили в общей сложности 41 миллиард, из которых 3 миллиарда за прошлый год.

Материалы по теме
Инвестиции в Черепановский район превысили 5 миллиардов рублейНовосибирская область привлечет 250 млрд рублей инвестиций до конца годаНовосибирский агростартап привлек $4 миллиона инвестиций
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52