Два кандидата выбыли из конкурса по выборам главы Искитимского района

До выборов не допустили Александра Трушакина, который неоднократно пробует свои силы на высокопоставленные посты как в Искитиме, так и Бердске. В этот раз ему опять не повезло. Журналисту издания «Весь Искитим» кандидат сообщил, что его не допустили из-за судимости, которую, впрочем, сняли в 2017 году. Также он считает, что имеет место быть искусственное препятствие, поскольку такого сильного кандидата, как он, боятся.