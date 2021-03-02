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Два кандидата выбыли из конкурса по выборам главы Искитимского района

2 марта 2021, 13:24
Один кандидат будет подавать жалобу.

Из конкурса по выборам на пост главы Искитимского района выбыли два кандидата.

До выборов не допустили Александра Трушакина, который неоднократно пробует свои силы на высокопоставленные посты как в Искитиме, так и Бердске. В этот раз ему опять не повезло. Журналисту издания «Весь Искитим» кандидат сообщил, что его не допустили из-за судимости, которую, впрочем, сняли в 2017 году. Также он считает, что имеет место быть искусственное препятствие, поскольку такого сильного кандидата, как он, боятся.

Не прошел отбор и Максим Нагиблнев. Он не справился с письменным тестированием.

Напомним, бывший глава Искитимского района взят под арест в связи с уголовным делом по продаже острова Огуречного.

#Новости#Политика
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