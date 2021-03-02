Новосибирец отдал 1,5 млн руб, чтоб не лишиться земельных участков

57-летний житель Убинского района погасил почти 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по НСО.
У мужчины накопилось 40 задолженностей по штрафам, налогам, кредитам и исполнительскому сбору в отношении судебных приставов. Свои долги сибиряк не оплачивал долго.
Приставу удалось выяснить, что в собственности у должника находится несколько земельных участков. УФССП обратилась с иском в суд, чтобы взыскать недвижимость. После этого должник быстро нашел деньги и оплатил задолженность целиком.