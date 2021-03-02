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Новосибирец отдал 1,5 млн руб, чтоб не лишиться земельных участков

2 марта 2021, 12:44
У мужчины накопилось 40 задолженностей.

57-летний житель Убинского района погасил почти 1,5 млн рублей задолженности, чтобы не лишиться своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

У мужчины накопилось 40 задолженностей по штрафам, налогам, кредитам и исполнительскому сбору в отношении судебных приставов. Свои долги сибиряк не оплачивал долго.

Приставу удалось выяснить, что в собственности у должника находится несколько земельных участков. УФССП обратилась с иском в суд, чтобы взыскать недвижимость. После этого должник быстро нашел деньги и оплатил задолженность целиком.

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