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Новосибирская компания увеличила производство дверей на 50% за счет нацпроекта

2 марта 2021, 17:21
За счет внедрения технологий бережливого производства производительность и выручка у нее выросли.

Новосибирской компании «Вармекс» удалось увеличить производство дверей на 50%. Добиться этого удалось благодаря участию в федеральном нацпроекте «Производительность труда».

Как рассказал генеральный директор ООО «Вармекс» Виктор Кудряшов, выросла и выручка, и все это за счет технологий бережливого производства. По его словам, и зарплата сотрудников на пилотном участке нацпроекта выросла на 30%. Работники получают дополнительное вознаграждение за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов.

Для участие в нацпроекте «Производительность труда» была выбрана линия по производству влагостойких дверей AquaDoor. Три месяца ушло на тестирование, в ходе которого устранили более 70% обнаруженных нарушений. В итоге скорость работы возросла на треть, а объем выпуска увеличился на 50%. Удалось вдвое сократить количество брака.

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