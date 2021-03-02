Новосибирская компания увеличила производство дверей на 50% за счет нацпроекта

Как рассказал генеральный директор ООО «Вармекс» Виктор Кудряшов, выросла и выручка, и все это за счет технологий бережливого производства. По его словам, и зарплата сотрудников на пилотном участке нацпроекта выросла на 30%. Работники получают дополнительное вознаграждение за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов.