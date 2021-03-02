Новосибирская компания увеличила производство дверей на 50% за счет нацпроекта

Новосибирской компании «Вармекс» удалось увеличить производство дверей на 50%. Добиться этого удалось благодаря участию в федеральном нацпроекте «Производительность труда».
Как рассказал генеральный директор ООО «Вармекс» Виктор Кудряшов, выросла и выручка, и все это за счет технологий бережливого производства. По его словам, и зарплата сотрудников на пилотном участке нацпроекта выросла на 30%. Работники получают дополнительное вознаграждение за предложения по улучшению производственных и бизнес-процессов.
Для участие в нацпроекте «Производительность труда» была выбрана линия по производству влагостойких дверей AquaDoor. Три месяца ушло на тестирование, в ходе которого устранили более 70% обнаруженных нарушений. В итоге скорость работы возросла на треть, а объем выпуска увеличился на 50%. Удалось вдвое сократить количество брака.