atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские следователи прокомментировали сообщения о призывах к суициду подростков

3 марта 2021, 02:30
Следователи не направляли в образовательные учреждения никаких предупреждений.

В Новосибирске пытаются разобраться, откуда в родительских чатах появились предупреждения родителей о возможных массовых самоубийствах подростков. По информации журналистов, ее распространяют учителя, которые просят взрослых быть особенно внимательными к детям 3 марта.

Как рассказали в НГС, одному из их читателей позвонил классный руководитель и рассказал, что педагогов предупредили о возможной проблеме в отделе образования Первомайского района. А чиновники получили информацию якобы от сотрудников Следственного комитета.

Следователи Управления СКР по Новосибирской области данный факт опровергли. Никакой информации по данной теме они в отдел образования не направляли. При этом следователи не уточнили, начата ли проверка по факту таких предупреждений.

Материалы по теме
В Новосибирске подростка обвиняют в краже iPhone у школьника в туалете KFCДело об убийстве новосибирской учительницы подростком дошло до судаРодителей новосибирских подростков испугали информацией о массовых самоубийствах
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52