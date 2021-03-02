Новосибирские следователи прокомментировали сообщения о призывах к суициду подростков

В Новосибирске пытаются разобраться, откуда в родительских чатах появились предупреждения родителей о возможных массовых самоубийствах подростков. По информации журналистов, ее распространяют учителя, которые просят взрослых быть особенно внимательными к детям 3 марта.
Как рассказали в НГС, одному из их читателей позвонил классный руководитель и рассказал, что педагогов предупредили о возможной проблеме в отделе образования Первомайского района. А чиновники получили информацию якобы от сотрудников Следственного комитета.
Следователи Управления СКР по Новосибирской области данный факт опровергли. Никакой информации по данной теме они в отдел образования не направляли. При этом следователи не уточнили, начата ли проверка по факту таких предупреждений.