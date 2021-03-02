В Новосибирской области 7311 семей купили машины с помощью нацпроекта «Демография»

За все время действия программы поддержку получили около 39 тысяч многодетных семей. Из них 26,6 тысяч семей уже воспользовались ей. Отмечается, что получатели могут сами решать, на что потратить деньги. Так, 7 311 семей решили пустить их на автомобили. Также деньги используют для улучшение жилищных условий, покупки сельскохозяйственной техники, обучения детей, социальной адаптации детей-инвалидов. Также их можно положить на счет накопительной части пенсии.