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В Новосибирской области 7311 семей купили машины с помощью нацпроекта «Демография»

2 марта 2021, 20:28
Они воспользовались средствами областного материнского капитала.

В Новосибирской области 7311 многодетных семей смогли приобрести себе автомобили с помощью материнского капитала. Такую возможность дал проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В нынешнем году размер выплаты повышен до 112 378,24 рублей. Чтобы получить сертификат, необходимо обращаться в центры социальной поддержки по месту жительства, рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

За все время действия программы поддержку получили около 39 тысяч многодетных семей. Из них 26,6 тысяч семей уже воспользовались ей. Отмечается, что получатели могут сами решать, на что потратить деньги. Так, 7 311 семей решили пустить их на автомобили. Также деньги используют для улучшение жилищных условий, покупки сельскохозяйственной техники, обучения детей, социальной адаптации детей-инвалидов. Также их можно положить на счет накопительной части пенсии.

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