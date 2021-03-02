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В Новосибирской области больше компаний стало попадать в «черный список» ФАС

2 марта 2021, 10:03
В УФАС назвали компании-нарушители.

УФАС по Новосибирской области внесло в реестр недобросовестных подрядчиков в 2020 году на 95 больше компаний, чем в 2020 года. По данным РБК-Новосибирск, РНП пополнили 336 организаций.

При этом в антимонопольную службу НСО в 2020 году поступило на рассмотрение 616 заявлений на недобросовестных подрядчиков, что на 40 обращений больше, чем в 2019 году.

За январь 2021 года региональное УФАС определило в реестр 21 компанию. В черный список попали в том числе «Строительная компания Магистраль» (по заявлению ТУАД), «Дорстройсибирь», АО «Сибмост».

#Новости#Происшествия
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