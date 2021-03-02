В Новосибирской области больше компаний стало попадать в «черный список» ФАС

УФАС по Новосибирской области внесло в реестр недобросовестных подрядчиков в 2020 году на 95 больше компаний, чем в 2020 года. По данным РБК-Новосибирск, РНП пополнили 336 организаций.
При этом в антимонопольную службу НСО в 2020 году поступило на рассмотрение 616 заявлений на недобросовестных подрядчиков, что на 40 обращений больше, чем в 2019 году.
За январь 2021 года региональное УФАС определило в реестр 21 компанию. В черный список попали в том числе «Строительная компания Магистраль» (по заявлению ТУАД), «Дорстройсибирь», АО «Сибмост».