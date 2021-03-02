Выборы главы Искитимского района признали несостоявшимися

Принимать документы на конкурс начали 20 января, а закончили 2 февраля. Бумаги представили шесть кандидатов: Александр Трушакин, Алексей Нагайцев, Андрей Никулин, Сергей Матвеев, Юрий Шнитов и Максим Нагибнев. Трушакину было отказано на основании Федерального закона, а до первого этапа конкурсных испытаний, тестирования, допустили пять человек.