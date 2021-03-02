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Выборы главы Искитимского района признали несостоявшимися

2 марта 2021, 18:30
Конкурсная комиссия установила отсутствие победителей.

Сегодня, 2 марта, в Искитиме прошла шестая внеочередная сессия районного Совета депутатов. Перед ней стоял только один вопрос - избрание главы района.

Принимать документы на конкурс начали 20 января, а закончили 2 февраля. Бумаги представили шесть кандидатов: Александр Трушакин, Алексей Нагайцев, Андрей Никулин, Сергей Матвеев, Юрий Шнитов и Максим Нагибнев. Трушакину было отказано на основании Федерального закона, а до первого этапа конкурсных испытаний, тестирования, допустили пять человек.

В ходе тестирования проверялись знания претендентов в области законодательства. На 30 вопросов необходимо было дать не менее 16 правильных ответов. С этим заданием не справился никто.

Вторым этапом было представление кандидатами своих программ. Один отказался, и их осталось четверо. Но победителя так и не нашлось. Итоги конкурса признали несостоявшимися.

Теперь Совету депутатов необходимо срочно объявить новый конкурс на должность главы Искитимского района. Необходимость его избрать появилась после ареста прежнего главы Олега Лагоды, которого подозревают в незаконной продаже острова в Обском водохранилище.

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