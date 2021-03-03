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3 марта Новосибирск сковали утренние пробки в 8 баллов

3 марта 2021, 08:50
Каждое утро для новосибирцев начинается с пробок.

Восьмибалльные пробки наблюдаются утром 3 марта на левом и правом берегах Новосибирска.

Сервис «Яндекс.Карты» информирует о заторах на перекрестках Богдана Хмельницкого-Учительской, Кропоткина-Танковой, Гусинобродское шоссе-Лазурная, на участке от станции Иня-Южная до Речного вокзала. Затруднены выезды из микрорайона Родники. Из-за дорожных работ движение заблокировано на Октябрьском мосту, пр. Энергетиков.

Напряженная дорожная обстановка на ул. Толмачевской, Немировича-Данченко, Ватутина, Троллейной, станционной.

#Новости#Транспорт
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