3 марта Новосибирск сковали утренние пробки в 8 баллов

Сервис «Яндекс.Карты» информирует о заторах на перекрестках Богдана Хмельницкого-Учительской, Кропоткина-Танковой, Гусинобродское шоссе-Лазурная, на участке от станции Иня-Южная до Речного вокзала. Затруднены выезды из микрорайона Родники. Из-за дорожных работ движение заблокировано на Октябрьском мосту, пр. Энергетиков.