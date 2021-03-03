Мэрия ищет перевозчика на обновленный маршрут №2 в Новосибирске

Перевозчика на измененный автобусный маршрут №2 «Затон-Цветущая Плющиха» ищет мэрия Новосибирска. Маршрутки будут курсировать между микрорайоном Затон и Плющихинским жилмассивом. Документы на участие в конкурсе на обслуживание маршрута по нерегулируемому тарифу опубликовали на сайте мэрии.