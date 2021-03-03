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Мэрия ищет перевозчика на обновленный маршрут №2 в Новосибирске

3 марта 2021, 15:13
Маршрут удлинили.

Перевозчика на измененный автобусный маршрут №2 «Затон-Цветущая Плющиха» ищет мэрия Новосибирска. Маршрутки будут курсировать между микрорайоном Затон и Плющихинским жилмассивом. Документы на участие в конкурсе на обслуживание маршрута по нерегулируемому тарифу опубликовали на сайте мэрии.

В администрации пояснили, что старая схема «Автовокзал Новосибирск-Главный-ост. «Татьяны Снежиной» была изменены, внесли дополнительные остановки.

Новый маршрут: микрорайон «Затон» - Димитровский мост-вокзал Новосибирск-Главный - Плющихинский жилмассив - «Сибирский молл» - «Золотая Нива» и Волочаевский жилмассив.

#Новости#Транспорт
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