Мэрия ищет перевозчика на обновленный маршрут №2 в Новосибирске

Перевозчика на измененный автобусный маршрут №2 «Затон-Цветущая Плющиха» ищет мэрия Новосибирска. Маршрутки будут курсировать между микрорайоном Затон и Плющихинским жилмассивом. Документы на участие в конкурсе на обслуживание маршрута по нерегулируемому тарифу опубликовали на сайте мэрии.
В администрации пояснили, что старая схема «Автовокзал Новосибирск-Главный-ост. «Татьяны Снежиной» была изменены, внесли дополнительные остановки.
Новый маршрут: микрорайон «Затон» - Димитровский мост-вокзал Новосибирск-Главный - Плющихинский жилмассив - «Сибирский молл» - «Золотая Нива» и Волочаевский жилмассив.