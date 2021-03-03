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Трехдневный снегопад ожидает жителей Новосибирска

3 марта 2021, 16:59
В городе должно потеплеть до -1 градуса.

Жителей Новосибирска ждет потепление, которое в течение трех дней будет сопровождаться мокрым снегом и метелями. Такой прогноз дают синоптики. Новосибирскую область ожидают близкие к нулю температуры и порывистый ветер.

В среду, 3 марта, осадков во второй половине дня не ожидается. Температура окажется на уровне -8… -10 градусов.

В четверг, 4 марта, возможен небольшой снег, который днем окажется мокрым. Южный ветер подует со скоростью 5–10 м/с ночью, а днем 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночная температура составит -12… -14 градусов, а днем потеплеет до -3… -5 градусов.

Пятница, 5 марта, окажется снежной в отдельных районах, днем ожидается метель. Ночью порывы ветра составят 18 м/с, днем - до 20 м/с. Температура в темное время суток составит -5… -7 градусов, днем -1… -3 градуса.

В субботу, 6 марта, снегопад и метель ожидаются в течение всего дня. Юго-западный ветер подует со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/с. Ночью температура окажется на уровне -5… -7 градусов, а днем потеплеет до оттепели в -1… -3 градуса.

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