Трехдневный снегопад ожидает жителей Новосибирска

В субботу, 6 марта, снегопад и метель ожидаются в течение всего дня. Юго-западный ветер подует со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/с. Ночью температура окажется на уровне -5… -7 градусов, а днем потеплеет до оттепели в -1… -3 градуса.