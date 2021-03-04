По центру Новосибирска промчался кортеж с полицией

Днем, 4 марта, по Октябрьской магистрали в Новосибирске пролетел кортеж машин полиции, микроавтобусов и легковых автомобилей. С большой долей вероятности это проехал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он прилетел в Новосибирск из Тувы.