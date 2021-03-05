Эпидемия ОРВИ продолжается в Новосибирской области

Что касается коронавируса, то с начала пандемии выявлено 36 288 случаев COVID-19 (+106 за сутки), в том числе у 2 046 детей. 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Умерли 1 475 человек (+8 за сутки). Среди последних жертв вируса - 23-летний молодой человек.