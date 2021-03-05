atas.info
ГлавноеВсе новости

Эпидемия ОРВИ продолжается в Новосибирской области

5 марта 2021, 14:42
За сутки заболели еще 4 385 новосибирцев.

В Новосибирской области продолжается затяжная сезонная эпидемия ОРВИ. За минувшие сутки по данным оперштаба на утро 5 марта, респираторные заболевания поразили 4 385 новосибирцев.

Что касается коронавируса, то с начала пандемии выявлено 36 288 случаев COVID-19 (+106 за сутки), в том числе у 2 046 детей. 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Умерли 1 475 человек (+8 за сутки). Среди последних жертв вируса - 23-летний молодой человек.

В отделениях реанимации находятся 100 человек с коронавирусом. Особенно тяжело переносят болезнь 16 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

Материалы по теме
В Новосибирской области за сутки с симптомами ОРВИ госпитализировали 22 человекаЭпидпорог заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области оказался превышен25 тысяч заболевших ОРВИ выявлено в Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52