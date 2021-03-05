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Мэрия Новосибирска предложила использовать сервитут для сдачи ЖК «Грибоедов»

5 марта 2021, 09:26
Предположительный срок сдачи ЖК - июль 2021 года.

Мэрия пытается ввести в эксплуатацию ЖК «Грибоедов» в Новосибирске через установление публичного сервитута.

Дом на ул. Коммунистической был достроен, но не подключен к теплоснабжению. Застройщик планировал выполнить врезку в тепломагистраль АО «Сибтехгаз» им. Ф.И. Кима, но предприятие отказало.

Мэрия нашла решение проблемы, предложив установить на земельном участке сервитут, благодаря ему застройщик получит доступ к участку для подключения ЖК «Грибоедов» к теплу. Соответствующее постановление будет подготовлено в марте, но проект необходимо согласовать с «Сибтехгаз».

В департаменте строительства и архитектуры мэрии пояснили, что заявление на участие в установлении публичного сервитута необходимо подать в течение 30 дней. Сервитут устанавливается после внесения сведений о нем в ЕГРН. Предположительный срок – май 2021 года.

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