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Под Новосибирском пьяная женщина укусила полицейского за ногу

5 марта 2021, 13:57
За это она заплатит 30 тысяч рублей.

Куйбышевский райсуд рассмотрел иск полицейского к местной жительнице. Страж порядка требовал компенсации вреда за причиненные ему повреждения. Он просил с ответчицы 100 тысяч рублей.

Инцидент случился 3 февраля. Сотрудник попытался доставить в отделение пьяную женщину. Та не желала ехать на медосвидетельствование и оказала сопротивление. Она дала стражу порядка пощечину и укусила его за ногу.

За это сибирячка получила полгода лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Также с женщины будет взыскано 30 тысяч рублей в отношении морально пострадавшего полицейского. Сама нарушительница в суд не явилась.

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#Новости#Происшествия
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