Под Новосибирском пьяная женщина укусила полицейского за ногу

Куйбышевский райсуд рассмотрел иск полицейского к местной жительнице. Страж порядка требовал компенсации вреда за причиненные ему повреждения. Он просил с ответчицы 100 тысяч рублей.
Инцидент случился 3 февраля. Сотрудник попытался доставить в отделение пьяную женщину. Та не желала ехать на медосвидетельствование и оказала сопротивление. Она дала стражу порядка пощечину и укусила его за ногу.
За это сибирячка получила полгода лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Также с женщины будет взыскано 30 тысяч рублей в отношении морально пострадавшего полицейского. Сама нарушительница в суд не явилась.