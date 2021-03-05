В 2020 году новосибирские компании заплатили 156,6 млн руб. штрафа

Компании Новосибирской области в 2020 году были оштрафованы на сумму 156,6 млн рублей. Как пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на региональное УФАС, в 2019 году сумма штрафа была на 41,3% больше.
Антимонопольщики пояснили, что размер штрафа зависит от вида нарушения, количества жалоб в сфере госзакупок. К тому же при расчете административного штрафа учитывается размер годовой выручки компании. При это штраф выражается в процентах и долях.
В УФАС напомнили, что с 2016 года в отношении нарушителей среди представителей малого и среднего бизнеса используют предупреждения. А 2020 году было выдано 71 предупреждение.