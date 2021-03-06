Больше 21 000 кубометров снега вывезли с магистралей Новосибирска за сутки

Накануне, 5 марта, коммунальщики отчитались о том, что с дорог Новосибирска вывезли более 21 000 кубометров снега за сутки. вывезли с магистралей Новосибирска за последние сутки. Работа по уборке магистралей проводится круглосуточно.
Дороги обрабатываются реагентами. За сутки всыпали 50 тонн «Бионорда» и 423 тонны смеси из отсева горных пород. Ночью город чистили и обрабатывали 313 единиц техники. Днем работали 180 специальных машин.
Работа по уборке и вывозу снега идет во всех районах. Но погода обрушивает на Новосибирск новые порции снега, так что уборка будет продолжена.