В Новосибирскстате составили портрет жительницы Новосибирской области

К 8 марта специалисты Новосибирскстата составили портрет средней жительницы Новосибирской области. Всего в регионе проживает 1 496 тыс представительниц прекрасного пола. Это 53% от общего числа новосибирцев. На каждых 1000 мужчин приходится 1148 женщин.
Горожанок в НСО значительно больше, чем сельчанок. В деревнях проживает лишь каждая пятая жительница региона.
Средний возраст жительницы области – 42 года. В среднем она проживет 77 лет. Впрочем, сибирские женщины отличаются здоровьем. В Новосибирской области живут 1533 долгожительницы в возрасте 95 лет и старше.
В регионе насчитывается 668 тысяч женщин репродуктивного возраста (15-49 лет). Их доля в общей численности женщин – 45%.
В среднем жительница региона не торопится познать радость материнства и рожает в 29 лет. 59% от всех рождений приходится на мам 25-34 лет. А вот 20-24-летних мамочек лишь 17%. 79% новосибирских женщин предпочитают рожать в браке.