Новосибирские водители оказались самыми невежливыми

Водители Новосибирска получили одну из самых низких оценок за культуру вождения.
В опросе принимали участие как водители, так и пешеходы городов-миллионников. Всего 13 тысяч респондентов.
Рейтинг вежливых водителей возглавил Красноярск. Там автомобилисты поставили своим землякам 3,6 балла из 5, пешеходы – 3,1 балла. Водители-москвичи также оценили культуру вождения в столице на 3,6 балла, а пешеходы – на 3,5 балла.
Питер и Пермь попали на второе место рейтинга вежливых водителей. Культуру вождения автомобилисты там оценивают в 3,5 балла, а пешеходы – 3 балла.
Новосибирские автомобилисты поставили землякам низкую оценку за культуру вождения – 2,5 балла, пешеходы – 2,8 балла.
Отметим, что Омск в водительском рейтинге получил 2,4 балла.