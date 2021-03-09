Новосибирские водители оказались самыми невежливыми

Рейтинг вежливых водителей возглавил Красноярск. Там автомобилисты поставили своим землякам 3,6 балла из 5, пешеходы – 3,1 балла. Водители-москвичи также оценили культуру вождения в столице на 3,6 балла, а пешеходы – на 3,5 балла.