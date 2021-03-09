atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские водители оказались самыми невежливыми

9 марта 2021, 15:35
Сами водители поставили самый низкий балл за культуру вождения в мегаполисе.

Водители Новосибирска получили одну из самых низких оценок за культуру вождения.

В опросе принимали участие как водители, так и пешеходы городов-миллионников. Всего 13 тысяч респондентов.

Рейтинг вежливых водителей возглавил Красноярск. Там автомобилисты поставили своим землякам 3,6 балла из 5, пешеходы – 3,1 балла. Водители-москвичи также оценили культуру вождения в столице на 3,6 балла, а пешеходы – на 3,5 балла.

Питер и Пермь попали на второе место рейтинга вежливых водителей. Культуру вождения автомобилисты там оценивают в 3,5 балла, а пешеходы – 3 балла.

Новосибирские автомобилисты поставили землякам низкую оценку за культуру вождения – 2,5 балла, пешеходы – 2,8 балла.

Отметим, что Омск в водительском рейтинге получил 2,4 балла.

#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52