Две 50-летние женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб сообщает о смерти еще семи пациентов. Скончались мужчины в возрасте 79, 83 и 86 лет. Умерли две 50-летние женщины. Также жертвами коронавируса стали пенсионерки 72 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 510 человек.