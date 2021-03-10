Две 50-летние женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировано 102 случая COVID-19 за сутки. Таковы данные оперштаба на утро 10 марта. Всего коронавирус выявлен у 36 805 новосибирцев, из которых 2 097 – дети.
Выздоровели 96 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь победили 33 686 человек.
Оперштаб сообщает о смерти еще семи пациентов. Скончались мужчины в возрасте 79, 83 и 86 лет. Умерли две 50-летние женщины. Также жертвами коронавируса стали пенсионерки 72 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 510 человек.
В отделениях реанимации находятся 87 человек. Тяжело переносят заболевание 13 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.
В областном центре госпитализированы 1 210 взрослых и 17 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 701 аналогичный пациент содержится в ЦРБ региона.
Всего в Новосибирской области сделано 1 336 947 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 220 человек. 103 035 новосибирцев отбыли карантин и сняты с наблюдения.
За минувшие сутки 839 человек в Новосибирской области заболели ОРВИ. О госпитализированных с этим заболеванием не сообщается.