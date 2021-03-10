«Единая Россия» включила в оргкомитет праймериз общественных деятелей

Первое заседание провели 10 марта. По его результатам председателем оргкомитета назначили одного из основателей «Единой России», сенатора Александра Карелина. По его словам, в организационные комитеты войдет семнадцать человек, большинство из которых являются добровольцами. Он также добавил, что общественники расширят и усилят состязательность, сделают процедуру праймериз более острой и менее предсказуемой.