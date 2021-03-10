«Единая Россия» включила в оргкомитет праймериз общественных деятелей

Издание nashgorod.ru сообщает, что предложение ввести в большую политику волонтеров прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с участниками всероссийского движения «Мы вместе».
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что для «Единой России» важно, чтобы в составе организационного комитета представителей общественных организаций было больше, чем партийцев.
Первое заседание провели 10 марта. По его результатам председателем оргкомитета назначили одного из основателей «Единой России», сенатора Александра Карелина. По его словам, в организационные комитеты войдет семнадцать человек, большинство из которых являются добровольцами. Он также добавил, что общественники расширят и усилят состязательность, сделают процедуру праймериз более острой и менее предсказуемой.
По словам координатора федерального штаба всероссийского движения «Мы вместе» Марии Якунчиковой, ознакомиться со списком всех представителей организационного комитета можно будет после пятнадцатого марта.
«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила она.
В свою очередь Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты партии ЕР готовы оказать поддержку новичкам, которые захотят принять участие в предварительном голосовании. При необходимости их проконсультируют по вопросам, связанным с процедурой, помогут с подготовкой. Отмечается, что участие активистов в праймериз позволит повысить доверие граждан к процедуре выборов.
На сайте ER.ru отмечается, что предварительное голосование начнется двадцать четвертого мая. Процедура будет проводиться преимущественно в онлайн-формате и продолжится до тридцатого мая включительно. Проголосовать за кандидатов смогут все желающие граждане России после регистрации и верификации на сайте государственных услуг.
«Очень важно, что именно у волонтёров и неравнодушных общественников будет опыт участия в предварительном голосовании «Единой России». Во-первых, это та категория граждан, кому не все равно, кто душой болеет за происходящее в стране.
Волонтеры очень хорошо знают о насущных проблемах людей. Ведь они первыми в пандемию коронавируса откликнулись на призыв о помощи тех, кто не мог справиться в новых сложных условиях: привозили продукты пожилым, развозили горячие обеды врачам, проводили термометрию в аэропорту.
Во-вторых, участие волонтеров в политике — это обновление кадров. Среди добровольцев немало ярких и интересных личностей, которые будут полезны. Пусть попробуют свои силы и в политике», — считает Татьяна Горбачева, региональный координатор партийного проекта «Новая школа», директор лицея № 159.