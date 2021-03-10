Из горящей 17-этажки в Новосибирске спасли двух человек

Прибывшие на место пожарные заметили дым, который шел из окон квартиры на пятом этаже. Сотрудники МЧС вскрыли помещение, но жильцов не обнаружили, зато нашли очаг возгорания. На тушение ушло 12 минут. Огонь уничтожил вещи на площади 5 кв.м.