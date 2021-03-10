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Из горящей 17-этажки в Новосибирске спасли двух человек

10 марта 2021, 10:31
В пожаре никто не пострадал.

Пожарные спасли двух человек во время пожара в 17-этажном жилом доме в Новосибирске.

По данным регионального управления МЧС России, 10 марта утром на улице Виктора Уса загорелась квартира в высотке. Дежурный зафиксировал звонок в 8:43.

Прибывшие на место пожарные заметили дым, который шел из окон квартиры на пятом этаже. Сотрудники МЧС вскрыли помещение, но жильцов не обнаружили, зато нашли очаг возгорания. На тушение ушло 12 минут. Огонь уничтожил вещи на площади 5 кв.м.

Во время тушения с пятого этажа эвакуировалось 12 жильцов, еще двоим понадобилась помощь спасателей. Они покинули квартиры с помощью спасательных устройств.

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