Новосибирский губернатор встретился с представителями «Ростелекома»

В среду, 10 марта, губернатор Новосибирской области провел встречу с делегацией компании ПАО «Ростелеком». Андрей Травников и вице-президент по цифровизации промышленности и лесного хозяйства Николай Цуканов рассмотрели вопросы организации мониторинга лесных массивов. Также они обсудили подготовку цифровой инфраструктуры к МЧМ-2023.
В ходе встречи представители компании представили губернатору проект повышения эффективности водоканалов за счет цифровизации. Также они выступили с инициативами по обеспечению энергетической безопасности и созданию комфортной среды на объектах социальной инфраструктуры.
Как заявили в пресс-службе правительства региона, ПАО «Ростелеком» является многолетним надежным партнером Новосибирской области в реализации многих проектов в области связи. Один из самых масштабных примеров - проект по обеспечению точкой доступа Wi-Fi населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей.
Встреча Травникова с представителями «Ростелекома» пришлась на тот день, когда у крупнейшего провайдера в стране произошел масштабный сбой. Из-за него временно оказались недоступны ряд сайтов государственных органов.