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Новосибирский губернатор встретился с представителями «Ростелекома»

11 марта 2021, 03:24
Он обсудил с ними вопросы цифровизации социальной, коммунальной, природоохранной инфраструктуры региона.

В среду, 10 марта, губернатор Новосибирской области провел встречу с делегацией компании ПАО «Ростелеком». Андрей Травников и вице-президент по цифровизации промышленности и лесного хозяйства Николай Цуканов рассмотрели вопросы организации мониторинга лесных массивов. Также они обсудили подготовку цифровой инфраструктуры к МЧМ-2023.

В ходе встречи представители компании представили губернатору проект повышения эффективности водоканалов за счет цифровизации. Также они выступили с инициативами по обеспечению энергетической безопасности и созданию комфортной среды на объектах социальной инфраструктуры.

Как заявили в пресс-службе правительства региона, ПАО «Ростелеком» является многолетним надежным партнером Новосибирской области в реализации многих проектов в области связи. Один из самых масштабных примеров - проект по обеспечению точкой доступа Wi-Fi населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей.

Встреча Травникова с представителями «Ростелекома» пришлась на тот день, когда у крупнейшего провайдера в стране произошел масштабный сбой. Из-за него временно оказались недоступны ряд сайтов государственных органов.

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