Новосибирский губернатор встретился с представителями «Ростелекома»

Как заявили в пресс-службе правительства региона, ПАО «Ростелеком» является многолетним надежным партнером Новосибирской области в реализации многих проектов в области связи. Один из самых масштабных примеров - проект по обеспечению точкой доступа Wi-Fi населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей.