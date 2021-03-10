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В 2021 году в Новосибирской области снизилось число безработных

10 марта 2021, 10:19
В области зафиксировано 16 200 безработных.

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области сообщило о снижении безработицы в регионе в 2021 году.

Эксперты пришли к такому выводу, анализируя период с декабря 2020 года по март 2021 года. За этот отрезок число безработных сократилось на 16%: с 71 700 человек до 60 200.

Процент официальной безработицы составил 4,2%. С начала года в службу занятости обратились 18 300 безработных. Причем 760 из них попали под сокращение, что на 25,2% больше, чем в начале 2020 года. К данному моменту трудоустроены 16 700 человек.

Работодатели сократили за первый месяц 2021 года 195 работников, в прошлом году было на 4,9% больше. Между тем в феврале под сокращение попали 695 новосибирцев, что больше, чем в январе и феврале 2019 года.

Минтруда сообщает, что организации разместили 43 300 вакансий, что на 42,5% больше, чем в 2020 году.

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