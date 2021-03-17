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Posted 17 марта 2021, 07:14

Published 17 марта 2021, 07:14

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Еще 92 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

17 марта 2021, 07:14
Выздоровели 119 пациентов.

Еще 92 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 17 марта. Всего в регионе выявлен уже 37 491 случай COVID-19, 2 165 из заболевших – дети.

Выздоровели 119 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь победили 34 403 новосибирца.

Скончались еще пять пациентов. Оперштаб сообщает о смерти мужчин в возрасте 68, 80 и 83 лет и женщин в возрасте 65 и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 547 человек.

В отделениях реанимации находятся 92 человека. Тяжело переносят коронавирус 11 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 042 взрослых и 6 детей коронавирусом и подозрением на него. Еще 708 аналогичных пациентов содержатся в ЦРБ области.

В Новосибирской области проведено 1 362 645 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 659 человек. 104 912 новосибирцев отбыли карантин и сняты с наблюдения. За сутки 4 632 человек заболели ОРВИ.

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