Водителя маршрутки и двух пассажиров без масок накажут в Новосибирске

Всего за неделю минтранс и Роспотребнадзор провели 74 рейда.

19 марта региональный минтранс провел рейд по соблюдению масочного режима. Граждан, пренебрегающих средствами защиты,ловили на остановке общественного транспорта «ЦУМ». О важности соблюдения масочного режима напомнили 42 новосибирцам. Также был замечен водитель маршрутки без маски. Теперь перевозчик будет оштрафован. Также были задержаны два наиболее активных безмасочника. Масочные диссиденты доставлены в полицию. На них составляются протоколы. Всего за неделю минтранс и Роспотребнадзор провели 74 рейда. Составлено четыре протокола. Материалы по теме Пассажиры новосибирского метро стали соблюдать масочный режим Соблюдение масочного режима в трамвае №13 в Новосибирске возьмут на особый контроль Масочный режим в Новосибирской области продлят до мая