Водителя маршрутки и двух пассажиров без масок накажут в Новосибирске

Posted 19 марта 2021, 09:23
Published 19 марта 2021, 09:23
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
19 марта региональный минтранс провел рейд по соблюдению масочного режима. Граждан, пренебрегающих средствами защиты,ловили на остановке общественного транспорта «ЦУМ».
О важности соблюдения масочного режима напомнили 42 новосибирцам. Также был замечен водитель маршрутки без маски. Теперь перевозчик будет оштрафован.
Также были задержаны два наиболее активных безмасочника. Масочные диссиденты доставлены в полицию. На них составляются протоколы.
Всего за неделю минтранс и Роспотребнадзор провели 74 рейда. Составлено четыре протокола.