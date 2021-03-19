atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2021, 09:23

Published 19 марта 2021, 09:23

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Водителя маршрутки и двух пассажиров без масок накажут в Новосибирске

19 марта 2021, 09:23
Всего за неделю минтранс и Роспотребнадзор провели 74 рейда.

19 марта региональный минтранс провел рейд по соблюдению масочного режима. Граждан, пренебрегающих средствами защиты,ловили на остановке общественного транспорта «ЦУМ».

О важности соблюдения масочного режима напомнили 42 новосибирцам. Также был замечен водитель маршрутки без маски. Теперь перевозчик будет оштрафован.

Также были задержаны два наиболее активных безмасочника. Масочные диссиденты доставлены в полицию. На них составляются протоколы.

Всего за неделю минтранс и Роспотребнадзор провели 74 рейда. Составлено четыре протокола.

Материалы по теме
Пассажиры новосибирского метро стали соблюдать масочный режимСоблюдение масочного режима в трамвае №13 в Новосибирске возьмут на особый контрольМасочный режим в Новосибирской области продлят до мая
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика