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Posted 23 марта 2021, 11:14

Published 23 марта 2021, 11:14

Modified 15 сентября 2022, 22:09

Updated 15 сентября 2022, 22:09

На 300 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей Бердска за covid-нарушения

23 марта 2021, 11:14
Они допустили нарушение социальной дистанции и не устанавливали рециркуляторы воздуха.

В Бердске предпринимателей оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Бердск-Онлайн со ссылкой на представителей городского суда.

С начала года в Бердске рассмотрено 11 дел об административных правонарушениях в связи с covid-нарушениями. Несколько предпринимателей и юридических лиц наказали по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Их ловили на том, что уборочный инвентарь не имел маркировки или совместно хранились швабры для уборки туалета и торгового зала, на отсутствии дезинфицирующих средств, рециркуляторов и разметки для социальной дистанции на полу

В Новосибирской области продолжаются облавы на безмасочников. При этом решим повышенной готовности продлен до конца апреля.

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#Общество
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