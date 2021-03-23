На 300 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей Бердска за covid-нарушения

С начала года в Бердске рассмотрено 11 дел об административных правонарушениях в связи с covid-нарушениями. Несколько предпринимателей и юридических лиц наказали по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Их ловили на том, что уборочный инвентарь не имел маркировки или совместно хранились швабры для уборки туалета и торгового зала, на отсутствии дезинфицирующих средств, рециркуляторов и разметки для социальной дистанции на полу