На 10% сократят количество маршруток в Новосибирске к 2026 году

Posted 31 марта 2021, 03:08
Published 31 марта 2021, 03:08
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В рамках оптимизации маршрутной сети в Новосибирске до 2026 года сократят количество маршруток на 5-10%.
В интервью с НГС руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров заявил, что по организации работы общественного транспорта в городе будут вносится изменения. В частности, предполагается переход на новую систему – муниципальные контракты. Также планируется пересмотреть количество общественного транспорта по некоторым маршрутам. Власти намерены убрать дублирование маршрутов, в некоторых районах заменят автобусы малой вместимости на автобусы большей вместимости.
Отказываться от маршруток полностью не собираются. Их будут использовать в тех районах, где дорожная сеть не позволяет запустить большие автобусы или пассажиропоток не такой интенсивный. Они будут работать по регулируемому тарифу с сохранением проездных и льготных.