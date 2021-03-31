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Posted 31 марта 2021, 03:08

Published 31 марта 2021, 03:08

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

На 10% сократят количество маршруток в Новосибирске к 2026 году

31 марта 2021, 03:08
В мегаполисе оптимизируют работу общественного транспорта.

В рамках оптимизации маршрутной сети в Новосибирске до 2026 года сократят количество маршруток на 5-10%.

В интервью с НГС руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров заявил, что по организации работы общественного транспорта в городе будут вносится изменения. В частности, предполагается переход на новую систему – муниципальные контракты. Также планируется пересмотреть количество общественного транспорта по некоторым маршрутам. Власти намерены убрать дублирование маршрутов, в некоторых районах заменят автобусы малой вместимости на автобусы большей вместимости.

Отказываться от маршруток полностью не собираются. Их будут использовать в тех районах, где дорожная сеть не позволяет запустить большие автобусы или пассажиропоток не такой интенсивный. Они будут работать по регулируемому тарифу с сохранением проездных и льготных.

#Общество
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