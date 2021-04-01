Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет утвердили в Новосибирской области

Posted 1 апреля 2021, 05:05
Published 1 апреля 2021, 05:05
Modified 25 декабря, 15:34
Updated 25 декабря, 15:34
С 1 апреля в России, в том числе в Новосибирской области будут действовать новые правила получения многодетными семьями пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Теперь пособия будут зависеть от дохода семьи. Иными словами, они смогут претендовать либо на 50%, либо на 75%, либо на 100% от регионального прожиточного минимума.
К примеру, на 75% могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход с учетом пособия в половину прожиточного минимума все равно не достигает прожиточного минимума. Но если и этого не достаточно, чтобы улучшить благосостояние семьи, пособие может достигать 100% прожиточного минимума.
Заявления на получение детских пособий можно подать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Из-за введения новых правил упростили форму заполнения заявления на портале госуслуг.