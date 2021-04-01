atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2021, 05:05

Published 1 апреля 2021, 05:05

Modified 25 декабря, 15:34

Updated 25 декабря, 15:34

Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет утвердили в Новосибирской области

1 апреля 2021, 05:05
В Новосибирской области прожиточный минимум составляет 12 729 рублей.

С 1 апреля в России, в том числе в Новосибирской области будут действовать новые правила получения многодетными семьями пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Теперь пособия будут зависеть от дохода семьи. Иными словами, они смогут претендовать либо на 50%, либо на 75%, либо на 100% от регионального прожиточного минимума.

К примеру, на 75% могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход с учетом пособия в половину прожиточного минимума все равно не достигает прожиточного минимума. Но если и этого не достаточно, чтобы улучшить благосостояние семьи, пособие может достигать 100% прожиточного минимума.

Заявления на получение детских пособий можно подать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Из-за введения новых правил упростили форму заполнения заявления на портале госуслуг.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика