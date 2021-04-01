Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет утвердили в Новосибирской области

К примеру, на 75% могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход с учетом пособия в половину прожиточного минимума все равно не достигает прожиточного минимума. Но если и этого не достаточно, чтобы улучшить благосостояние семьи, пособие может достигать 100% прожиточного минимума.