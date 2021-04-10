В Новосибирске 10 апреля зафиксировал критически высокий уровень загрязнения воздуха

Наихудшая обстановка сложилась в районе площади Карла Маркса - там по шкале AQI уровень загрязнения оказался равен 7 баллам. Согласно алгоритмам сервиса, он не рекомендует выходить на улицу. Те же 7 баллов отмечены в Первомайском районе. В центре ситуация оказалась намного лучше. В Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах загрязнение воздуха оценили в 3 балла.