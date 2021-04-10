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Posted 10 апреля 2021, 14:55

Published 10 апреля 2021, 14:55

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

В Новосибирске 10 апреля зафиксировал критически высокий уровень загрязнения воздуха

10 апреля 2021, 14:55
В таких условиях людям не рекомендуют выходить на улицу без необходимости.

Сегодня, 10 апреоя, в ряде районов Новосибирска зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса airvoice.io, загрязненность оценивается на 7 баллов из 11 возможных.

Наихудшая обстановка сложилась в районе площади Карла Маркса - там по шкале AQI уровень загрязнения оказался равен 7 баллам. Согласно алгоритмам сервиса, он не рекомендует выходить на улицу. Те же 7 баллов отмечены в Первомайском районе. В центре ситуация оказалась намного лучше. В Центральном, Железнодорожном и Заельцовском районах загрязнение воздуха оценили в 3 балла.

Напомним, из-за высокой концентрации вредных примесей в атмосфере с 10 по 12 апреля в Новосибирске объявили режим «черного неба». Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает, что качество воздуха ухудшится 10 апреля в 10:00. Снять режим планируют 12 апреля в 10:00.

#Происшествия
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