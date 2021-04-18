atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 апреля 2021, 06:04

Published 18 апреля 2021, 06:04

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске приставы списали с ребенка 20 тыс. руб. долга по ЖКХ родителей

18 апреля 2021, 06:04
Коммунальные долги родителей стали списывать с детей.

В Новосибирской области судебные приставы списали с приемной семьи ребенка долг за коммунальные услуги его биологических родителей.

Депутат заксобрания области Александр Аксененко отметил, что в последнее время коммунальные долги родителей стали приписывать детям.

Ранее на скамье подсудимых оказалась шестилетняя девочка, которая потеряла мать в 2016 году. Энергетики потребовали с нее долг по ЖКХ. Суд обязал погасить задолженность ее отца.

В такой же ситуации оказался подросток из приемной семьи. Приставы забрали подъемные деньги в качестве возмещения долга за ЖКХ его родных родителей. Мальчик жил в комнате общежития вместе с родителями и двумя сестрами. После родителей лишили родительских прав, а детей передали в приемные семьи. Но долг в размере 20 тысяч рублей почему-то записали на мальчика.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика