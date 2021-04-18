В Новосибирске приставы списали с ребенка 20 тыс. руб. долга по ЖКХ родителей

В такой же ситуации оказался подросток из приемной семьи. Приставы забрали подъемные деньги в качестве возмещения долга за ЖКХ его родных родителей. Мальчик жил в комнате общежития вместе с родителями и двумя сестрами. После родителей лишили родительских прав, а детей передали в приемные семьи. Но долг в размере 20 тысяч рублей почему-то записали на мальчика.