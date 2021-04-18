В Новосибирске приставы списали с ребенка 20 тыс. руб. долга по ЖКХ родителей

Posted 18 апреля 2021, 06:04
Published 18 апреля 2021, 06:04
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Новосибирской области судебные приставы списали с приемной семьи ребенка долг за коммунальные услуги его биологических родителей.
Депутат заксобрания области Александр Аксененко отметил, что в последнее время коммунальные долги родителей стали приписывать детям.
Ранее на скамье подсудимых оказалась шестилетняя девочка, которая потеряла мать в 2016 году. Энергетики потребовали с нее долг по ЖКХ. Суд обязал погасить задолженность ее отца.
В такой же ситуации оказался подросток из приемной семьи. Приставы забрали подъемные деньги в качестве возмещения долга за ЖКХ его родных родителей. Мальчик жил в комнате общежития вместе с родителями и двумя сестрами. После родителей лишили родительских прав, а детей передали в приемные семьи. Но долг в размере 20 тысяч рублей почему-то записали на мальчика.