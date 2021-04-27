Лишь 110 тысяч новосибирцев привились от коронавируса двумя компонентами

Что касается борьбы с COVID-19, то в Новосибирскую область поставлено уже 27 партий вакцин: более 226 тысяч доз. Это «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Ими привились уже 192 518 новосибирцев, из них двумя компонентами – 110 806 человек.