Лишь 110 тысяч новосибирцев привились от коронавируса двумя компонентами

Новосибирская область присоединилась к Всемирной неделе иммунизации. Она стартовала 26 апреля и продлится до 2 мая. В рамках акции новосибирцев прививают от коронавируса и других инфекционных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита.
О ходе вакцинации чиновники регионального минздрава рассказали на пресс-конференции 27 апреля. Замминистра Елена Аксенова доложила, что в регионе с декабря возобновлена плановая диспансеризация.
Что касается борьбы с COVID-19, то в Новосибирскую область поставлено уже 27 партий вакцин: более 226 тысяч доз. Это «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Ими привились уже 192 518 новосибирцев, из них двумя компонентами – 110 806 человек.
В регионе развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики, организованы 52 выездные бригады врачей, они делают уколы на предприятиях. Записаться на вакцинацию можно по телефонам Call-центров поликлиник и на Едином портале госуслуг. К сентябрю панируется привить 60% жителей области.
Главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева предупредила, что между вакцинацией от коронавируса и другими прививками должно пройти не менее 30 дней. Это касается любых вакцин, в том числе и прививок от клещевого энцефалита.