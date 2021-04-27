Травников поручил сделать праздники безопасными дня новосибирцев

Майские праздники должны пройти в Новосибирской области с соблюдением всех мер безопасности. С таким требованием выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совместном заседании антитеррористической комиссии региона (АТК) и оперативного штаба.
9 мая в Новосибирске пройдет военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но на длинные майские праздники выпадают также 1 мая, Пасха, Радоница и Ураза-байрам. Кроме того, в 2022 году новосибирск примет чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году - первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. К этим большим событиям тоже надо быть готовыми.
Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по НСО Юрий Золотов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложили, что к традиционно принимаемым мерам по обеспечению общественной безопасности и добавляются санитарно-эпидемиологические ограничения из-за пандемии коронавируса.