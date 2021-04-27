Травников поручил сделать праздники безопасными дня новосибирцев

9 мая в Новосибирске пройдет военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но на длинные майские праздники выпадают также 1 мая, Пасха, Радоница и Ураза-байрам. Кроме того, в 2022 году новосибирск примет чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году - первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. К этим большим событиям тоже надо быть готовыми.