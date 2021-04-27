В ДОМ.РФ обсудили внедрение информационного моделирования в строительстве

По словам директора по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака, стратегическая сессия показала, что над пошаговым внедрением ТИМ в стройке всем участникам процесса необходимо работать в режиме постоянного диалога. «Преимущества использования информационного моделирования очевидны, они переведут стройотрасль на новый уровень развития. ДОМ.РФ готов активно участвовать в этом процессе, особенно в части помощи государству и игрокам рынка в подготовке кадров и внедрении SaaS-решений. В частности, ДОМ.РФ активно работает над проектом Цифровой академии, предварительно запуск намечен на август», — сказал спикер, добавив, что следующая встреча на площадке Единого института развития в жилищной сфере по теме ТИМ намечена на 26 июня этого года.