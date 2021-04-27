В Копейске женщина несколько часов не пускала врачей к ребенку, который получил ожоги

Челябинская область
В Копейске женщина несколько часов не пускала врачей к ребенку, который получил серьезные ожоги тела. Как пишет kursdela.biz, мальчик четырех лет пролежал в тяжелом состоянии три дня. Скорую для него вызвали соседи, но мать отказалась пускать медиков в квартиру. Забрать ребенка удалось только после вмешательства полиции.
ХМАО
Житель Сургута сжег машину югорчанки из-за того, что она не уступила ему дорогу при перестроении, пишет muksun.fm. Мужчина три месяца вынашивал план, после чего облил бензином машину женщины и поджег ее. За свои действия злоумышленник получил полтора года тюрьмы.
Волгоградская область
Тренера по тхэквондо в Волгограде осудили на 15 лет за изнасилование ребенка, пишет novostivolgograda.ru. Мужчина несколько раз надругался над 12-летней девочкой, домогательства длились в течение двух лет.
Свердловская область
Экзамен по новым правилам провалили 85% учеников автошкол в Нижнем Тагиле, пишет издание tagilcity.ru. За месяц лишь 192 человека смогли получить права, при этом желающих было свыше тысячи.
Ленинградская область
В Петербурге мигрант напал на прохожего с молотком, пишет newia.ru. Мужчина отобрал у него сумку с 280 тысячами рублей и сбежал.
Хакасия
В Хакасии задержали мать погибших в пожаре детей, сообщает newkhakasiya.online. Женщина ушла из дома, закрыв квартиру на ключ, а дети устроили пожар. В результате они не смогли выбраться из огня.
Татарстан
В Набережных Челнах силовики провели обыски на оборонном предприятии АО «Ремдизель». Как пишет inkazan.ru, обыски провели московские сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в рамках уголовного дела бывшего руководителя ООО «КамСпецМаш НЧ».
Башкирия
В Уфе жители пообещали объявить голодовку из-за строительства высотки рядом с их домом. Как пишет Mkset, уведомление о начале голодовки с 28 апреля активисты отправили президенту России и главе Башкирии.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде пьяный пациент напал на медперсонал больницы, пишет NewsNN. Он угрожал применить оружие, на место вызвали полицию.
Удмуртия
В Ижевске суд приговорил 26-летнего мужчину к 8 годам тюрьмы за убийство матери. Как пишет udm-info.ru, он ударил женщину ножом из-за ее конфликта с его девушкой.
Ростовская область
В Ростовской области мужчину похитили из отдела полиции. Как сообщает rostovgazeta.ru, друг задержанного представился полицейским и беспрепятственно забрал его из отдела.
Приморье
В Приморье прекратили поиски двух людей из упавшего в реку Lexus. Как пишет vostokmedia.com, их искали более недели. Всего в момент аварии в автомобиле находилось шесть человек - троим удалось выплыть, одна девушка не смогла покинуть затонувшую машину, еще двое пропали.
Омская область
В Омске объяснили суть конкурса по копке могил. Как пишет gorod55.ru, директор омского СРО «Наследие» отметил, что немало людей относятся к этому соревнованию предвзято, однако это прежде всего профессиональный конкурс среди специалистов области. По его словам, все профессии важны и любая работа должна выполняться качественно. Именно по качеству и скорости будут оценивать участников.
Оренбургская область
Гора мусора на оренбургской улице завалила почти всю дорогу. Как пишет 56orb.ru, стихийная свалка появилась в частном секторе, с каждой неделей она увеличивается в размерах. При этом три мусорных контейнера стоят полупустыми, то есть оператор приезжает и выгружает баки. Однако мусора вокруг контейнеров становится больше и больше.
Карелия
Рыбаки из Карелии попали в снежную ловушку в Мурманской области. Как сообщает karelinform.ru, мужчины поехали рыбачить на Баренцево море, но не посмотрели прогноз погоды. По дороге их настигла метель, в результате чего автомобиль увяз в снегу. Отмечается, что путешественникам повезло - дорогу на Териберку могли закрыть, лишив их возможности выбраться.
Тюменская область
За неделю в Тюменской области произошло 362 пожара, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Как пишет nashgorod.ru, десять местных жителей могли пострадать, сотрудники МЧС эвакуировали их в безопасное место. С прошлой недели в регионе действует особый противопожарный режим.
Хабаровский край
В Хабаровске сильным ветром сдуло остановку. Как сообщает transsibinfo.com, многокиллограмовая конструкция рухнула на тротуар, ее крыша развалилась от удара. Отмечается, что в момент инцидента рядом никого не было.
Ставропольский край
Ставропольский бизнесмен не заплатил налоги на общую сумму в 13 миллионов рублей, пишет newstracker.ru. В течение года он уклонялся от налога на добавленную стоимость. На нарушения обратили внимание в прокуратуре, теперь мужчине придется возместить сумму по решению суда.