В Копейске женщина несколько часов не пускала врачей к ребенку, который получил ожоги

Гора мусора на оренбургской улице завалила почти всю дорогу. Как пишет 56orb.ru, стихийная свалка появилась в частном секторе, с каждой неделей она увеличивается в размерах. При этом три мусорных контейнера стоят полупустыми, то есть оператор приезжает и выгружает баки. Однако мусора вокруг контейнеров становится больше и больше.