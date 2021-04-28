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Еще 79 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

28 апреля 2021, 17:20
На утро 28 апреля в регионе зарегистрировано 40 956 случаев коронавируса.

По данным оперативного штаба на утро 28 апреля в регионе зарегистрировано 40 956 случаев коронавируса (+79 за сутки), в том числе у 2 457 детей. 37 697 пациентов выздоровели (+31 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 47 лет, 54 года и женщины в возрасте 64 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 746 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 215 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 1 508 670 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 208 обращений.

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#Новости#Происшествия
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