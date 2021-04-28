Еще 79 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 215 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 1 508 670 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 208 обращений.