Еще 79 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 28 апреля в регионе зарегистрировано 40 956 случаев коронавируса (+79 за сутки), в том числе у 2 457 детей. 37 697 пациентов выздоровели (+31 за сутки).
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 47 лет, 54 года и женщины в возрасте 64 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 746 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 215 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 1 508 670 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 208 обращений.