atas.info
ГлавноеВсе новости

Инфраструктурные возможности Технопарка Новосибирского Академгородка будут удвоены

28 апреля 2021, 15:39
Суммарная выручка резидентов в 2020 г. составила 16,2 млрд рублей.

Министр науки и инновационной политики НСО Алексей Васильев и гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод рассказали о планах по развитию технопарка. Перед ними поставлена задача вдвое увеличить площади для резидентов.

До 2025 года на площадке создадут дополнительно 63 тысячи квадратных метров производственных и офисных объектов. Для этого будет задействована территория поселка Лужок.

В поселке Ложок появятся помещения общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Планируемый объём инвестиций – 1,055 млрд рублей.

Сегодня на территории технопарка работают 179 компаний. Общая численность сотрудников превысила 4,7 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов в прошлом году составила 16,2 млрд рублей. То есть - 3,5 млн рублей на одного специалиста.

Материалы по теме
Резидент Академпарка заключил соглашение о создании центра удаленного сурдоперевода в НовосибирскеНовосибирский Академпарк вдвое увеличит площадь в ближайшие 5 летДиректор Академпарка в Новосибирске Верховод перестанет быть ВРИО
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52