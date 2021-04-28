Инфраструктурные возможности Технопарка Новосибирского Академгородка будут удвоены

Сегодня на территории технопарка работают 179 компаний. Общая численность сотрудников превысила 4,7 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов в прошлом году составила 16,2 млрд рублей. То есть - 3,5 млн рублей на одного специалиста.