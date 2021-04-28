Инфраструктурные возможности Технопарка Новосибирского Академгородка будут удвоены

Министр науки и инновационной политики НСО Алексей Васильев и гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод рассказали о планах по развитию технопарка. Перед ними поставлена задача вдвое увеличить площади для резидентов.
До 2025 года на площадке создадут дополнительно 63 тысячи квадратных метров производственных и офисных объектов. Для этого будет задействована территория поселка Лужок.
В поселке Ложок появятся помещения общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Планируемый объём инвестиций – 1,055 млрд рублей.
Сегодня на территории технопарка работают 179 компаний. Общая численность сотрудников превысила 4,7 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов в прошлом году составила 16,2 млрд рублей. То есть - 3,5 млн рублей на одного специалиста.