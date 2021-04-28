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Михаил Дегтярев выдал медикам Хабаровского края квартиры

28 апреля 2021, 17:12
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил ключи от служебных квартир девяти врачам и фельдшерам хабаровской станции скорой медицинской помощи (ССМП). Всего в 2021 году планируется выделить 50 таких квартир для медиков.

Фельдшер ССМП Игорь Пошталюк отметил, что переехал в Хабаровск 11 лет назад из Биробиджана, а жилплощадь смог получить только сейчас.

«Было тяжко. Сейчас я рад, впервые в жизни квадратные метры получил. С малых лет было пристрастие к медицине. Не жалею о выборе своей профессии», — цитирует Пошталюка mk.ru.

Стоит отметить, что впервые эта мера социальной поддержки работников здравоохранения стала такой массовой — до этого выделялось не более двух помещений в год. Дегтярев лично посещал медицинские учреждения региона, «красную» зону, беседовал с врачами и медперсоналом. На основе проведенных встреч и были продуманы варианты помощи работникам сферы здравоохранения.

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