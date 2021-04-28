Михаил Дегтярев выдал медикам Хабаровского края квартиры

Стоит отметить, что впервые эта мера социальной поддержки работников здравоохранения стала такой массовой — до этого выделялось не более двух помещений в год. Дегтярев лично посещал медицинские учреждения региона, «красную» зону, беседовал с врачами и медперсоналом. На основе проведенных встреч и были продуманы варианты помощи работникам сферы здравоохранения.