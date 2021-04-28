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С 30 апреля по 10 мая в Новосибирской области введен особый противопожарный режим

28 апреля 2021, 13:41
Местным жителям запрещено посещать леса и разводить костры.

На период майских праздников в Новосибирской области введен особый противопожарный режим. С 30 апреля по 10 мая на территории муниципалитетов и городских округов запрещается разводить костры, жарить шашлыки и сжигать траву. Кроме того, местным жителям не разрешается посещать леса.

За порядком на землях сельхозпользования и в лесах будут следить волонтеры и пожарная охрана. Также органам местного самоуправления стоит усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности.

Напомним, что пожароопасный сезон в Новосибирской области начался с 23 апреля.

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