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Воронежцы отстояли Ленина на фасаде университета

28 апреля 2021, 21:19
Вождя пролетариата хотели заменить на Петра I.

В Воронеже публичное голосование показало желание воронежцев оставить статую Ленина на фасаде ВГАУ. В качестве альтернативы предлагалось установить бюст Петра I.

Как сообщает 36on.ru, в опросе приняли участие 14 тысяч респондентов. Это очень много, учитывая, что опрос был размещен в паблике университета.

Любопытно, что в опросе все же победил Петр I, набрав 54,98%. За Ильича выступили 40,47%. 4,55% остались равнодушны.

Отрыв Петра I от Ленина показался ученому совету аграрного вуза недостаточно убедительным, чтобы менять фасад корпуса. Решение было принято единогласно.

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