Воронежцы отстояли Ленина на фасаде университета

В Воронеже публичное голосование показало желание воронежцев оставить статую Ленина на фасаде ВГАУ. В качестве альтернативы предлагалось установить бюст Петра I.
Как сообщает 36on.ru, в опросе приняли участие 14 тысяч респондентов. Это очень много, учитывая, что опрос был размещен в паблике университета.
Любопытно, что в опросе все же победил Петр I, набрав 54,98%. За Ильича выступили 40,47%. 4,55% остались равнодушны.
Отрыв Петра I от Ленина показался ученому совету аграрного вуза недостаточно убедительным, чтобы менять фасад корпуса. Решение было принято единогласно.