За призывы к массовым беспорядкам новосибирца осудили на 2 года и 2 месяца условно

Следствием и судом установлено, что мужчина с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей. В ней содержались призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.