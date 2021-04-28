За призывы к массовым беспорядкам новосибирца осудили на 2 года и 2 месяца условно

В Новосибирске суд признал виновным в призывах к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности 28-летнего жителя города. Свою деятельность он развернул в сети Интернет, рассказали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, собравшие, по их словам, необходимые доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора.
Следствием и судом установлено, что мужчина с 23 по 26 января 2021 года разместил на своей странице в социальной сети видеозапись, доступную для широкого круга пользователей. В ней содержались призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Управления МВД России по Новосибирской области. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы свободы условно.