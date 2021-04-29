Глава Хабаровского края Дегтярев: навигация начнется по плану

Необходимо отметить, что в Хабаровском крае один из важных элементов летней навигации — речной транспорт. По словам перевозчиков, он приносит убытки, но при этом имеет социальную значимость для хабаровчан. Долгое время эта сфера не получала достаточного финансирования, поэтому перевозчики потеряли к ней интерес. Однако с приходом к руководству регионом Михаила Дегтярева ситуация начала меняться — врио губернатора лично отстоял летнюю навигацию и пообещал найти решение, которое позволит предотвратить подобные кризисы в будущем.