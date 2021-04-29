Глава Хабаровского края Дегтярев: навигация начнется по плану

По сообщению издания transsibinfo.com, в рамках прямой линии Дегтяреву задали вопрос о перевозках по дачным направлениям. Врио губернатора заявил, что летняя навигация начнется в заранее определенный срок, без срывов. Средства на нее выделяет региональный бюджет.
Михаил Дегтярев отметил, что в этом году субсидированием дачных маршрутов общественного транспорта будет заниматься правительство Хабаровского края, поэтому все вопросы будут решены за счет средств, выделенных из регионального бюджета.
«В этой связи об отмене пассажирских перевозок речи даже не может быть», — пояснил глава Хабаровского края.
Необходимо отметить, что в Хабаровском крае один из важных элементов летней навигации — речной транспорт. По словам перевозчиков, он приносит убытки, но при этом имеет социальную значимость для хабаровчан. Долгое время эта сфера не получала достаточного финансирования, поэтому перевозчики потеряли к ней интерес. Однако с приходом к руководству регионом Михаила Дегтярева ситуация начала меняться — врио губернатора лично отстоял летнюю навигацию и пообещал найти решение, которое позволит предотвратить подобные кризисы в будущем.
Напомним, недавно в социальных сетях стали распространять информацию о срыве сроков летней навигации. Несколько недель жители региона обсуждали эту новость и переживали. Однако Михаил Дегтярев развеял слухи и заявил, что запланированный старт речной навигации состоится вовремя. Предварительно, это произойдет в период от тридцатого апреля до первого мая, в зависимости от метеорологических условий и скорости очищения реки.