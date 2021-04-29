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Новосибирцам рассказали о запретах в особый противопожарный режим

29 апреля 2021, 18:18
Власти назвали меру - вынужденной.

Сайт правительства НСО опубликовал разъяснения для граждан правил поведения в особый противопожарный период. Документ, регламентирующий что можно и что нельзя, датирован 29 апреля.

Режим действует в Новосибирской области с 30 апреля по 10 мая. Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников. Власти назвали меру - вынужденной. В регионе устанавливается сухая и ветреная погода.

До 10 мая категорически запрещается разведение костров, пал сухой растительности, сжигание мусора. Запрет распространяется на территории поселений, садоводческих и огороднических товариществ. также запрещено разводить огонь вдоль железнодорожных и автомобильных дорог.

В городах нельзя запускать фейерверки на расстоянии менее километра от леса. Во дворах запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Исключение сделано лишь для мангалов при соблюдении требований пожарной безопасности. Мангалы и жаровни должны быть удалены минимум на 5 метров от построек.

За соблюдением требований особого противопожарного режима будут следить в МЧС. В этот период вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. С 14.00 30 апреля оперативные службы переводятся в режим повышенной готовности.

Также до 10 мая запрещено гражданам посещать леса. Исключения составляют лишь выполнение работ и транзит до места отдыха.

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