Новосибирцам рассказали о запретах в особый противопожарный режим

Сайт правительства НСО опубликовал разъяснения для граждан правил поведения в особый противопожарный период. Документ, регламентирующий что можно и что нельзя, датирован 29 апреля.
Режим действует в Новосибирской области с 30 апреля по 10 мая. Постановление подписал губернатор НСО Андрей Травников. Власти назвали меру - вынужденной. В регионе устанавливается сухая и ветреная погода.
До 10 мая категорически запрещается разведение костров, пал сухой растительности, сжигание мусора. Запрет распространяется на территории поселений, садоводческих и огороднических товариществ. также запрещено разводить огонь вдоль железнодорожных и автомобильных дорог.
В городах нельзя запускать фейерверки на расстоянии менее километра от леса. Во дворах запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
Исключение сделано лишь для мангалов при соблюдении требований пожарной безопасности. Мангалы и жаровни должны быть удалены минимум на 5 метров от построек.
За соблюдением требований особого противопожарного режима будут следить в МЧС. В этот период вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. С 14.00 30 апреля оперативные службы переводятся в режим повышенной готовности.
Также до 10 мая запрещено гражданам посещать леса. Исключения составляют лишь выполнение работ и транзит до места отдыха.