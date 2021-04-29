«Спортлото» вошло в топ-3 легендарных брендов России

Всероссийский конкурс проводился на площадке «Комсомольской Правды» в период с 15 июня 2020 года по 28 февраля 2021 года. Первые три строчки в номинации «Наши легенды» заняли: «Бабаевский», «Спортлото» и «Советское шампанское».
Бренд «Спортлото» в свое время стал настоящим культурным феноменом эпохи. В СССР это была самая популярная лотерея, которую миллионы людей ждали каждые выходные. На пике популярности в лотерею играли 2/3 населения СССР. «Спортлото» посвящали песни Владимир Высоцкий, Михаил Боярский, Владимир Кузьмин. Лотерея была не просто массовым народным развлечением, но еще и возможностью весело и увлекательно принять участие в самых амбициозных проектах страны. Участники всегда знали, что отчисления с лотереи пойдут на доброе дело, ведь эти средства формировали до 90% бюджета Госкомспорта. А, например, Олимпиада-80 (строительство спортивных объектов) была на четверть профинансирована со средств, собираемых лотереей.
После Олимпийских игр наступил зенит популярности «Спортлото», ознаменованный выходом фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82», сюжет которого построен вокруг лотереи.
Сегодня лучшие традиции «Спортлото» продолжает бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей «Столото» (после 2014 года все лотереи в стране стали государственными, их организуют Минфин и Минспорт). В 2020 году бренд «Спортлото» отметил 50-летие, и в честь этого события лотереи «Гослото» переименовали в «Спортлото». Поэтому справедливо будет сказать, что легендарный бренд не просто остается в памяти россиян, он продолжает жить и сегодня, радуя участников лотерей.
«Есть легендарные бренды, которые известны и близки жителям нашей страны еще со времен СССР. Спустя десятилетия многое изменилось: поколения, кумиры, привычки и потребности людей. Но некоторые вещи по своей сути остаются неизменными, лишь адаптируясь к новым реалиям. Лотерея «Спортлото» – как раз такой случай», – рассказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».
По ее словам, лотереи, как и прежде, являются увлечением миллионов россиян. Но если раньше это были просто бумажные билетики в киосках, то теперь это целая «цифровая инфраструктура и десятки тысяч точек продаж по всей России». Екатерина Тутон подчеркнула: «Неудивительно, что по итогам всенародного голосования «Спортлото» набрало около 600 тысяч голосов и стоит на втором месте среди самых любимых россиянами брендов».
Подробнее о Столото
Бренд «Столото» принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну. Армен Меружанович Саркисян начал заниматься бизнесом в 2000-х годах. «Столото» он основал в 2012 году.
Позже Армен Саркисян создал многопрофильный холдинг S8 Capital, в который сейчас входит Столото. Технологическая компания «Центр» (лотерейный бренд) стала сердцем холдинга, специализируясь на разработке передовых IT-решений, включая технологии Big Data. Возможности оперировать большими объемами данных активно используются в лотерейной деятельности. В настоящее время более 50% билетов продаются через сайт www.stoloto.ru и мобильное приложение распространителя. Кроме того, в России сегодня более 100 тысяч точек продаж билетов, примерно в половине из которых можно забрать выигрыш.
В 2021 году «Столото» (АО «ТК «Центр») Армена Саркисяна присоединилось к системе налогового мониторинга ФНС, что способствует еще большей прозрачности процессов государственных лотерей для регуляторов и говорит о высоком доверии к компании как к крупнейшему налогоплательщику.
В росте популярности лотерей, конечно же, немаловажную роль играет возможность выигрыша. Каждую неделю в России появляется около 20 новых миллионеров. Растут и целевые отчисления в бюджет России на поддержку физической культуры и спорта, их общий объем на конец 2020 достиг почти 15 млрд рублей. Общие отчисления, налоги и сборы в бюджеты разных уровней от лотерейной деятельности за период с начала распространения гослотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд. В рамках корпоративной социальной ответственности «Столото» и лично Армен Саркисян оказывают поддержку российскому спорту и благотворительным организациям.