«Спортлото» вошло в топ-3 легендарных брендов России

Бренд «Спортлото» в свое время стал настоящим культурным феноменом эпохи. В СССР это была самая популярная лотерея, которую миллионы людей ждали каждые выходные. На пике популярности в лотерею играли 2/3 населения СССР. «Спортлото» посвящали песни Владимир Высоцкий, Михаил Боярский, Владимир Кузьмин. Лотерея была не просто массовым народным развлечением, но еще и возможностью весело и увлекательно принять участие в самых амбициозных проектах страны. Участники всегда знали, что отчисления с лотереи пойдут на доброе дело, ведь эти средства формировали до 90% бюджета Госкомспорта. А, например, Олимпиада-80 (строительство спортивных объектов) была на четверть профинансирована со средств, собираемых лотереей.