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В Новосибирске выросла стоимость Южного транзита

29 апреля 2021, 18:15
Теперь она составляет 50 миллиардов рублей.

Примерная стоимость строительства Южного транзита в Новосибирске выросла до 50 млрд рублей. Такую цифру озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Строительство планируется начать в 2023 году. Магистраль длиной в 26 километров свяжет две проходящие через мегаполис федеральные трассы.

Проект строительства Южного транзита обсуждается с 2014 года. По планам дорога будет проходить от трассы М-52 через левобережье Новосибирска и Бугринский мост до Восточного объезда. Сейчас проект направлен на экспертизу.

Движение по трассе внутри Новосибирска будет бесплатным, а вот въезд и выезд на трассы - станет платным. Пропускная способность будущей магистрали оценивается в 120 тысяч автомобилей в сутки.

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