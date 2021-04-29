В Новосибирске выросла стоимость Южного транзита

Примерная стоимость строительства Южного транзита в Новосибирске выросла до 50 млрд рублей. Такую цифру озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Строительство планируется начать в 2023 году. Магистраль длиной в 26 километров свяжет две проходящие через мегаполис федеральные трассы.
Проект строительства Южного транзита обсуждается с 2014 года. По планам дорога будет проходить от трассы М-52 через левобережье Новосибирска и Бугринский мост до Восточного объезда. Сейчас проект направлен на экспертизу.
Движение по трассе внутри Новосибирска будет бесплатным, а вот въезд и выезд на трассы - станет платным. Пропускная способность будущей магистрали оценивается в 120 тысяч автомобилей в сутки.