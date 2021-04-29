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В Новосибирской области почта изменит режим работы в майские праздники

29 апреля 2021, 10:49
Почта не будет работать на праздники два дня.

Почтовые отделения в Новосибирской области изменят график работы в майские праздники.

Почта не будет работать 1 и 9 мая, в остальные дни расписание скорректируют.

30 апреля и 8 мая у почтовых отделений будет сокращенный день. Сотрудников отпустят с работы на час раньше. 2 мая, с 4 по 7 мая почта будет работать в обычном режиме. 3 мая работники Почты России будут принимать посетителей по графику субботы, а 10 мая – по графику воскресенья.

В некоторых сельских отделениях почты будет установлен свой режим работы. Пособия и пенсии будут доставлять по утвержденному расписанию.

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