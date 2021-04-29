В Новосибирской области почта изменит режим работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая у почтовых отделений будет сокращенный день. Сотрудников отпустят с работы на час раньше. 2 мая, с 4 по 7 мая почта будет работать в обычном режиме. 3 мая работники Почты России будут принимать посетителей по графику субботы, а 10 мая – по графику воскресенья.